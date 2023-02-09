Kanada’da konut inşaat maliyetleri dördüncü çeyrekte %1 arttı

Perşembe, 09 Şubat 2023 09:32:08 (GMT+3) | San Diego

Kanada’da konut inşaat maliyetleri geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyrekte kaydedilen %2,5’lik artışın ardından %1 yükseldi. Üçüncü çeyrekte %2,1 yükselen konut dışı inşaat maliyetlerinde ise %1,6 artış gözlendi.

Vasıflı iş gücü sıkıntısı beraberinde özellikle yakıt, beton ve çelik olmak üzere inşaat malzemesi maliyetlerinin müteahhitlerin karşılaştığı başlıca sorunlar olduğu belirtildi. Konut dışı inşaat sektöründe malzeme bulunabilirliğinin sorun teşkil ettiği ifade edildi.

Dördüncü çeyrekte konut inşaat maliyetlerindeki artışta ekipman, fabrikasyon metal ürünler ve beton maliyetlerindeki yukarı yönlü hareket etkili oldu. Ahşap, plastik ve kompozit malzemelerin maliyetleri ise kereste fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak bir önceki çeyreğe kıyasla yalnızca %0,5 yükseldi.

11 büyükşehirde yüksek katlı bina inşaat maliyetleri %1,7 ile en sert artışı kaydetti ve düşük katlı bina inşaat maliyetleri ise %1 yükseldi.

Vancouver’da konut inşaat maliyetlerindeki artış %1,6 ile başı çekerken, çoğu büyükşehirde maliyetlerin bir önceki çeyreğe kıyasla azaldığı ifade edildi.

Öte yandan çelik konstrüksiyon, beton ve fabrikasyon metal ürünlerin maliyetlerindeki artışlar konut dışı inşaat maliyetlerindeki yukarı yönlü harekette etkili oldu.

Ayrıca 11 büyükşehirde konut inşaat maliyetleri dördüncü çeyrekte yıllık %15,4 artarken, konut dışı inşaat maliyetleri ise %11,1 yükseldi.