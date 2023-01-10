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Kanada’da inşaat izinleri Kasım ayında %14,1 arttı

Salı, 10 Ocak 2023 09:31:01 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da inşaat izinleri geçtiğimiz yılın Kasım ayında üst üste iki ay kaydedilen düşüşlerin ardından %14,1 artarak 11 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda konut inşaat izinleri %13,7 artışla 7,1 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Kasım ayında çok haneli konut inşaat izinleri %19 artarken, söz konusu artışta Ontario başı çekti.

Tek haneli konut inşaat izinleri üst üste dört ay kaydedilen düşüşlerin ardından %7,1 yükseldi. Yedi eyalette artışlar olduğu bildirildi.

Bununla birlikte konut dışı inşaat izinleri %14,9 artarak 3,9 milyar $ seviyesine yükseldi. Kasım ayında kurumsal binalar için inşaat izinleri %40,6 artarken, endüstriyel binalar için inşaat izinleri bir önceki ay kaydedilen sert artışların ardından %32,4 artışla güçlü seyrini korudu.

Aynı ayda ticari binalar için inşaat izinleri ise çoğunlukla British Columbia’da meydana gelen düşüşlere bağlı olarak %0,6 azaldı.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika İnşaat 

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