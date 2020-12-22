Kanada’da Ekim ayında demir yolu trafiği Mart’tan beri en yüksek seviyesine ulaştı

Salı, 22 Aralık 2020 11:14:49 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Ekim ayında Kanada’da demir yolu trafiği iyileşmeye devam ederek, üst üste ikinci ay Covid-19 salgını öncesi seviyelere yaklaştı. Ekim ayında ülkede demir yolları, geçen yılın Ekim ayında kaydedilen 33,2 milyon tona kıyasla %1,9 düşüşle 32,6 milyon ton yük taşıdı. Bu seviye, Mart ayından beri kaydedilen en yüksek seviye olurken, son beş yılın Ekim ayı ortalamasına yakın bir seviyede yer aldı.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde demir yolu ile taşınan yük hacmi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7,1 düşüşle 300,5 milyon ton olarak son dört yıldaki en düşük seviyesini kaydetti.

Ekim ayında demir yolu yüklemelerindeki düşüş, hem yerel hem uluslararası yüklemelerde azalmanın bir sonucu oldu.

Ekim ayında yerel intermodal olmayan yük yüklemeleri, hidrokarbon içerikli ürünlerdeki büyük düşüş nedeniyle yıllık %1,8 düşerek 26,1 milyon ton oldu. Söz konusu ayda yakıt ve ham petrol yüklemeleri, %50,1 veya 821.000 ton ile üst üste yedinci ay yıllık bazda düşüş kaydetti.

Ekim ayında kömür yüklemeleri yıllık %6,3 veya 201.000 ton düşerken, söz konusu düşüş, Ağustos ayında kaydedilen %26,2 ve Eylül ayında kaydedilen %12,4’lük düşüşlere kıyasla iyileşme gösterdi.

Ekim ayında belirli mineraller ve kimyasal ürünlerin yüklemeleri de düştü. Diğer madeni cevherler ve konsantre yüklemeleri yıllık %52,6 veya 287.000 ton düşerken, Mayıs ayından beri de her ay yıllık bazda %50 veya daha fazla düşüş gösterdi.

Ekim ayında Amerika demir yolu trafiği yıllık %15,9 düşüşle 2,8 milyon ton olarak üst üste yedinci ay yıllık bazda düşüş kaydetti. Bu seviye, Ekim ayı için son dört yılda kaydedilen en düşük seviye oldu ve Ağustos ayındaki %21,8 ile Eylül ayındaki %14,1’lik düşüşlerin ardından geldi.

Ekim ayında intermodal yük yüklemeleri yıllık %12,1 artışla 3,5 milyon ton olarak, bugüne kadarki en yüksek seviyesini kaydetti.