Kanada’da demir yolu trafiği Ocak ayında %7,7 arttı

Salı, 23 Mart 2021 10:43:55 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Ocak ayında Kanada’da demir yolu trafiği yıllık %7,7 artışla 32,6 milyon ton yük taşıdı ve üst üste üçüncü ay yıllık bazda büyüme kaydetti.

Söz konusu ayda taşınan toplam yük miktarı, son beş yılın Ocak ayı ortalamasının oldukça üstünde yer aldı ve 2019 yılının Ocak ayında kaydedilen 32,4 milyon tonluk rekoru geride bıraktı.

Ocak ayında demir yolu yüklemelerindeki artış, hem yerel hem uluslararası yüklemelerde azalmanın bir sonucu oldu.

Ocak ayında yerel intermodal olmayan yük yüklemeleri, çoğunlukla çelik üretimi için gerekli başlıca iki girdi olan kömür ve demir cevheri yüklemelerindeki keskin artış nedeniyle yıllık %8,6 artarak 26,2 milyon ton oldu. Söz konusu iki ürünün yüklemeleri, Ocak ayındaki toplam intermodal olmayan yüklemelerin %67,2’sini oluşturdu.

2020 yılının Nisan ayından beri düşüşte olan kömür yüklemeleri, Ocak ayında yıllık %35,5 artış göstererek, geçen yılın Aralık ayındaki yıllık %11,5’lik düşüşü telafi etti. Benzer şekilde, demir cevheri ve konsantre yüklemeleri de söz konusu ayda yıllık %13 artış kaydetti.

İntermodal olmayan yük yüklemelerindeki büyüme, bazı hidrokarbon bazlı ürünlerin yüklemelerinde devam eden düşüş nedeniyle hafifletildi. Ocak ayında yakıt ve ham petrol yüklemeleri yıllık %45,1 düşerek üst üste onuncu ay yıllık bazda düşüş kaydetti.

Seyahat kısıtlamaları ve sınırlı hava taşımacılığı, enerji ürünlerine yönelik talebe zarar vermeye devam etti. 2020 yılının Nisan ayından beri her ay yıllık bazda düşen benzin ve uçak türbin yakıtı yüklemeleri Ocak ayında da yıllık %40,2 düşerken, diğer rafine petrol ve kömür ürünleri yıllık %14,6 düşüş gösterdi.

Son olarak, Ocak ayında intermodal yük yüklemeleri yıllık %20 artışla 3,1 milyon ton olarak, üst üste beşinci ay yıllık bazda artış gösterdi ve bugüne kadarki en yüksek Ocak ayı seviyesini kaydetti.

Söz konusu ayda ABD’den yapılan demir yolu trafiği ise, geçen ay yıllık %10,4 düşmesinin ardından %7,3 düşerek 3,3 milyon ton oldu ve üst üste onuncu ay yıllık bazda düşüş gösterdi.