Kanada’da demir yolu trafiği Eylül ayında neredeyse Covid-19 öncesi seviyelere döndü

Perşembe, 26 Kasım 2020 11:49:18 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Eylül ayında demir yolu trafiği, Mart ayından beri ilk kez Covid-19 öncesi seviyelere yaklaştı. Eylül ayında Kanada’da demir yolları, geçen yılın Eylül ayında kaydedilen 31,3 milyon tona kıyasla %1,2 düşüşle 31 milyon ton yük taşıdı. Ancak yıllık bazdaki bu hafif düşüş, üst üste beşinci ay iki haneli düşüşün ardından gelerek, aylık hacmi son beş yılın Eylül ayı ortalamasına yaklaştırdı.

Ocak-Eylül döneminde demir yolu ile taşınan yük hacmi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7,8 düşüşle 267,7 milyon ton oldu ve söz konusu dönem için son dört yıldaki en düşük seviyeyi kaydetti.

Kanada’da Eylül ayında yüklenen kargo normal seviyede artarken, uluslararası faaliyet trafiği keskin bir şekilde düştü. Eylül ayında Amerika demir yolu trafiği yıllık %19,1 düşüşle 3 milyon ton olarak üst üste altıncı ay yıllık bazda düşüş kaydetti. Bunun aksine, söz konusu ayda intermodal navlun yüklemesi yıllık %6,8 artışla 3,2 milyon ton seviyesinde yer alarak, 2019 yılının Ekim ayından beri en yüksek seviyesini kaydetti.

Eylül ayında, intermodal olmayan navlun yüklemesi yıllık %0,5 artışla 24,8 milyon ton olurken, en çok tarım ve gıda ürünleri taşındı.

Eylül ayında demir cevheri ve konsantre yüklemeleri, önceki ay yıllık %9,2 veya 488.000 ton düşüş kaydetmesinin ardından yıllık %23 veya 869.000 ton artış kaydetti.

Söz konusu artışları, hidrokarbon bazlı ürün yüklemelerindeki büyük düşüşler dengeledi. Eylül ayında yakıt ve ham petrol yüklemeleri yıllık %60,1 veya 1,10 milyon ton düşüş kaydederek üste üste beşinci ay %60 veya üstünde düşüş göstermiş oldu.

Buna ek olarak, kok yüklemeleri yıllık %12,4 veya 395.000 ton düşerek üst üste beşinci ay yıllık bazda düşüş kaydetti. Bu düşüş, Ağustos ayında kaydedilen %26,2’lik düşüşten daha az olurken, birçok ülkede endüstriyel enerji için zayıflamakta olan talebi yansıttı.

Buna benzer şekilde, metalik cevher ve konsantre yüklemeleri yıllık %57 veya 390.000 ton düşerken, birincil veya yarı mamul demir ve çelik yüklemeleri yıllık %27 veya 103.000 ton düşüş gösterdi.