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Kanada’da demir yolu trafiği Aralık ayında değişmedi, 2020 yılında %5,4 düştü

Perşembe, 25 Şubat 2021 12:10:07 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Aralık ayında Kanada’da demir yolları yıllık bazda sabit kalarak 32,4 milyon ton yük taşıdı ve Aralık ayı için en yüksek ikinci seviyesini kaydetti. Bu durum, Mart ayından beri üst üste yedi ay kaydedilen aylık bazdaki düşüş sonrası, Kasım ayında yıllık bazdaki %6’lık artışın ardından mevsimsel seviyelere dönüldüğüne işaret ediyor.

Aralık ayında yerel navlun faaliyetlerine yönelik taşımacılık arttı. Aralık ayında, Kanada’da intermodal veya konteyner bazlı taşımacılık yıllık %6,3 artışla 3,1 milyon ton seviyesinde kaydedilerek üst üste dördüncü ay artış gösterdi.

Aralık ayında, intermodal olmayan yüklemeler de yıllık %0,7 artarak 26,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2020 yılının tamamında, Kanada’da demir yolu ile taşınan yük hacmi yıllık %5,4 düşüşle 365,5 milyon ton oldu. Bu son dört yılda görülen ilk düşüş olurken, söz konusu seviye son beş yılın ortalamasına yakın seviyede yer aldı. 2020 yılında, Kanada’da intermodal olmayan yüklemeler yıllık %3,9 düşüşle 295,6 milyon ton olurken, intermodal yüklemeler yıllık %10,7 düşüşle 33,2 milyon ton seviyesinde yer alarak son dört yıldaki en düşük seviyesini kaydetti.

Genel olarak, 2020 yılında demir yolu ile taşınan yük hacmi salgın öncesi seviyelere yakın oldu.


Etiketler: Kanada  navlun  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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