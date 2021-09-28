Kanada’da demir yolu sevkiyatları Temmuz ayında %4 düştü

Salı, 28 Eylül 2021 11:10:57 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da demir yolu sevkiyatları bu yılın Temmuz ayında yıllık %4 düşüş gösterdi. Söz konusu düşüş, geçtiğimiz sonbaharda, Covid-19 pandemisinin etkilerinin azalmaya başladığı sekiz aylık süreçte kaydedilen ilk önemli yıllık düşüş oldu.

Temmuz ayında, taşınan toplam yük seviyesi, 2016 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviyede yer aldı. British Columbia genelinde etkin olan orman yangınlarının demir yollarında tahribata neden olması ve bekleyen sevkiyatların artması sonucunda buğday ve diğer emtia sevkiyatlarının düşmesi, söz konusu düşüşte etkili oldu.

Toplam navlun yüklemeleri bu yılın ilk yedi ayında yıllık %2,3 artışla 212,8 milyon ton seviyesinde yer aldı. Söz konusu seviye, Ocak-Temmuz döneminde kaydedilen en yüksek üçüncü seviye olarak kayıtlara geçti.

Temmuz ayında, orman yangınlarının, Kanada’nın batısındaki ana demir yolu hattında tahribata neden olmasına bağlı olarak demir yolu faaliyetlerinde geçici aksamalar yaşandı. Bunun sonucunda, söz konusu ayda, toplam demir yolu trafiği Kanada’nın batısında %6,1 ve doğusunda ise %0,6 düştü.

İntermodal olmayan navlun yüklemeleri, tarım ve gıda ürünlerindeki düşüşler nedeniyle yıllık %9 düşerek 21,8 milyon ton seviyesinde yer aldı. Özellikle, kanola yüklemeleri %58,5 azalarak üst üste beş ay düşüş göstermiş oldu.

Ayrıca, demir cevheri ve konsantreleri yüklemeleri yıllık %9,1 düşüş kaydederek üst üste üç ay yıllık düşüş göstermiş oldu. Quebec-Labrador maden sahasındaki üretimin, Mayıs ayından Haziran ayının ortasına kadar geçici olarak durdurulması, söz konusu düşüşe etki etmeye devam etti.

Bununla birlikte, kömür yüklemeleri yıllık %14,8 düşerek üst üste iki ay düşüş göstermiş oldu.

Hidrokarbon bazlı emtia yüklemelerindeki artış, söz konusu düşüşleri kısmen dengeledi. Bir yılı aşkın süredir kaydedilen yıllık düşüşlerin ardından akaryakıt ve ham petrol yüklemeleri yıllık %71,3 arttı.

Öte yandan, demir ve çelik, birincil metal veya yarı mamul yüklemeleri, geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %37,9 artış kaydetti.

Temmuz ayında, metal atık ve hurda yüklemeleri de Haziran ayında kaydedilen %1,3 düşüşün ardından yıllık %23,5 arttı.

Kimyasal ürünler ve preparatlar yüklemeleri yıllık %34,3 artış göstererek Mayıs ve Haziran aylarındaki artışı devam ettirdi.

Konteyner bazlı intermodal yüklemeleri de Temmuz ayında yıllık %8,4 artarak 2,8 milyon ton seviyesini geçti. Konteyner bazlı intermodal yüklemeleri, Haziran ayında %28,6 ve Mayıs ayında %35,2 artış göstermişti.

Orman yangınlarının, British Columbia’nın güneyindeki demir yollarında tahribata neden olması sonucunda Vancouver Limanı’na yapılan sevkiyatlarda gecikmeler meydana geldi. Bu nedenle, Kanada’nın batısındaki intermodal yüklemeleri %0,2 düşerken, Kanada’nın doğusundaki intermodal yüklemeleri yıllık %20,5 arttı.

Söz konusu ayda, ABD’den gelen demir yolu trafiği %26,1 artışla 3,7 milyon tona çıkarak intermodal olmayan yüklemelerdeki veya emtia yüklemelerindeki düşüşleri dengeledi. ABD’den gelen demir yolu trafiği, Haziran ayında %36,1 artış göstermişti.