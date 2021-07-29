Kanada’da demir yolu sevkiyatları Mayıs ayında %0,9 düştü

Perşembe, 29 Temmuz 2021 11:04:16 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da demir yolu sevkiyatları bu yılın Mayıs ayında, 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilene kıyasla %0,9 düşüş göstererek 29,3 milyon ton seviyesinde yer aldı.

Söz konusu düşüş, 2020 yılının Ekim ayından bu yana altı ay üst üste gözlenen yıllık artışın ardından ilk düşüş oldu.

Mayıs ayında, taşınan toplam yük seviyesi yıllık bazda düşerken, son beş yılın Mayıs ayı ortalaması 30,9 milyon tona yaklaşmış oldu.

Toplam navlun yüklemeleri bu yılın ilk beş ayında yıllık %3,5 artışla 154,5 milyon ton seviyesinde yer aldı. Ayrıca, söz konusu navlun yüklemeleri, 2019 yılının aynı döneminde kaydedilen 158,2 milyon tondan sonra ikinci sırada yer aldı.

İntermodal olmayan navlun yüklemeleri yıllık %6,1 düşüşle 22,9 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Söz konusu düşüş, toplam navlun yüklemelerindeki düşüşe etki etti.

Demir cevheri ve konsantre yüklemeleri, altı ay üst üste kaydedilen yıllık artışın ardından yıllık %45,2 düşüş kaydetti. Grev nedeniyle Quebec-Labrador maden sahasındaki demir cevheri ve konsantre üretiminin geçici olarak durdurulması, söz konusu düşüşe neden oldu.

Konteyner bazlı intermodal yüklemeleri de yıllık %34,5 artışla 3,3 milyon ton seviyesine çıktı. Söz konusu seviye, Mart ve Nisan aylarında kaydedilen artışların ardından en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Mayıs ayında, ABD’den gelen demir yolu trafiği %14,2 artışla 3,1 milyon ton seviyesine çıkarak emtia yüklemelerindeki düşüşü dengeledi. Söz konusu seviye, 2020 yılı boyunca üç ay üst üste kaydedilen seviyenin üzerinde yer aldı.