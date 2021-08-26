Kanada’da demir yolu sevkiyatları Haziran ayında %0,5 artış gösterdi

Perşembe, 26 Ağustos 2021 10:58:55 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da demir yolu sevkiyatları bu yılın Haziran ayında, demir yolu trafiğinin Covid-19 pandemisinin başında uygulanan tam karantina önlemleri nedeniyle son dört yılın en düşük seviyesine gerilediği 2020 yılının Haziran ayında kaydedilene kıyasla %0,5 artış göstererek 29,5 milyon ton seviyesinde yer aldı.

Haziran ayında, taşınan toplam yük seviyesi, son beş yılın Haziran ayı ortalaması olan 30,6 milyon tonun altında yer aldı. Enerji ürünleri yüklemelerinde kaydedilen artış, demir cevheri ve konsantreleri ile buğday ve kanola yüklemelerinde yaşanan sert düşüşleri dengeledi.

Toplam navlun yüklemeleri bu yılın ilk altı ayında yıllık %3,2 artışla 184,2 milyon ton seviyesinde yer aldı. Mayıs ayındaki yavaşlamaya rağmen, söz konusu artış, son beş yılın ilk altı ayında kaydedilen toplam navlun yüklemelerinin en yüksek ikinci seviyesi oldu.

Haziran ayında, toplam navlun yüklemelerinde kaydedilen hafif artış, hem yerel hem de uluslararası intermodal yüklemelerde güçlü bir artış yaşandığını gösterdi.

Söz konusu ayda, ABD’den gelen demir yolu trafiği %29 artışla 3,4 milyon ton seviyesine çıkarak Haziran ayında taşınan toplam yük seviyesindeki artışa katkı sağladı. ABD’den gelen demir yolu trafiği, Mayıs ayında %21 ve Nisan ayında %17,6 artış göstermişti.

Konteyner bazlı intermodal yüklemeleri de yıllık %27,2 artışla 3,2 milyon ton seviyesine çıktı. Söz konusu seviye, on ay üst üste kaydedilen en yüksek yıllık artış olarak kayıtlara geçti.

Yük seviyesi Haziran ayında, son dört ayın ortalaması %35,8’in altında yer alsa da Statistics Canada, söz konusu seviyenin, tüketici harcamalarının devam ettiğini ve online alışveriş talebini karşılamak amacıyla stokların yenilendiğini gösterdiğini belirtti. Kanada’nın tüketim malları ithalatı ve ihracatı sırasıyla yıllık %9,9 ve %9,2 arttı.

İntermodal olmayan navlun yüklemeleri yıllık %6,1 düşüşle 29,9 milyon ton seviyesinde yer alarak iki ay üst üste düşüş göstermiş oldu. Taşınan bazı hammaddeler ile tarım ve gıda ürünlerindeki büyük düşüşler, intermodal olmayan navlun yüklemelerini olumsuz etkiledi.

Demir cevheri ve konsantreleri yüklemeleri yıllık %28 düşüş kaydederek 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen seviyenin altında yer aldı. Quebec-Labrador maden sahasındaki üretimin, Mayıs ayından Haziran ayının ortasına kadar geçici olarak durdurulması, söz konusu düşüşe neden oldu.

Diğer madeni cevherler ve konsantreleri yüklemeleri yıllık 294.000 ton düşüşle iki ay üst üste sert bir düşüş göstermiş oldu.