Kanada’da demir yolu sevkiyatları Aralık ayında ve yılın tamamında hafifçe yükseldi

Pazartesi, 27 Şubat 2023 09:50:48 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da demir yolu sevkiyatları geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %0,5 artışla 28,4 milyon ton seviyesinde yer alarak üst üste üç ay yıllık bazda artış göstermiş oldu.

2022 yılının tamamında toplam taşınan yük miktarı enerji ve demir cevheri yüklemelerindeki artışa bağlı olarak yıllık %0,5 yükselerek 366,4 milyon ton seviyesine çıktı.

Söz konusu yılda intermodal olmayan navlun yüklemeleri 2021 yılına kıyasla %0,1 düşüşle 283,5 milyon ton seviyesine geriledi. Intermodal navlun yüklemeleri de yıllık %0,6 düşüşle 36,8 milyon ton seviyesinde yer aldı. ABD’den gelen demir yolu trafiği 2021 yılına kıyasla %5,6 artarak 46 milyon ton seviyesinde kaydedildi.

Yılın başında başta tahıl olmak üzere bazı tarım ürünleri ve yiyecek yüklemelerinde meydana gelen düşüşe bağlı olarak intermodal olmayan navlun yüklemeleri %0,1 geriledi. Buğday yüklemeleri 2022 yılında yıllık %10,9 düşüşle 20,3 milyon ton olurken, kanola yüklemeleri yıllık %26,4 düşerek 6,7 milyon ton ve diğer tahıl yüklemeleri yıllık %27 düşüşle 4,9 milyon ton seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan akaryakıt ve ham petrol yüklemeleri 2021 yılına kıyasla %11 düşüşle 12,1 milyon ton ve diğer kimyasal ürünler ile preparat yüklemeleri ise %59,5 azaldı.

Kömür yüklemeleri yıllık %9,7 artışla 37,4 milyon ton seviyesinde yer alarak üst üste iki yıl yükselmiş oldu. Avrupa’da yüksek gaz fiyatları ile enerji arzındaki sıkıntı sonucunda kömür talebi sertçe arttı.

Rafine petrol ve kömür ürünleri yüklemeleri yıllık %16,3 artışla 7,4 milyon ton seviyesine çıkarken, benzin ve jet yakıtı yüklemeleri ise 2021 yılına kıyasla %29,2 artarak 2,7 milyon ton seviyesinde yer aldı.

Aynı yılda demir cevheri ve konsantreleri yüklemeleri yıllık %2,4 artışla 56,5 milyon ton olurken, motorlu araç yüklemeleri yıllık %57,1 artışla 1,9 milyon ton seviyesinde yer alarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek artışı kaydetmiş oldu.

Aralık ayında toplam taşınan yük miktarı 2021 yılının aynı ayına kıyasla %0,5 artışla 28,4 milyon ton seviyesinde yer aldı.

Intermodal olmayan navlun yüklemeleri tarım ürünleri ve yiyecek yüklemelerinde artışa bağlı olarak yıllık %7,4 artışla 23 milyon ton seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda konteyner bazlı intermodal navlun yüklemeleri yıllık %8,6 düşüşle 2,6 milyon ton seviyesine geriledi.

Ayrıca aynı ayda ABD’den gelen demir yolu trafiği yıllık %29,1 düşüşle 2,9 milyon ton seviyesinde yer alarak üst üste dört ay düşüş göstermiş oldu.