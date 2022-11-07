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Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Eylül ayında %17,5 düştü

Pazartesi, 07 Kasım 2022 09:17:19 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar bu yılın Eylül ayında %17,5 düşüşle 10,2 milyar $ seviyesinde yer aldı. Tüm kategorilerdeki yatırımlar 2019 yılının Eylül ayından bu yana ilk kez aylık bazda düşüş göstermiş oldu. Eylül ayında konut inşaat sektörü %15,6 düşüşle 7 milyar $ ve konut dışı inşaat sektörü %21,5 düşüşle 3,2 milyar $ seviyelerine geriledi.

Söz konusu ayda, tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar inşa edilen bina sayısında meydana gelen %16 düşüşe bağlı olarak %15,6 düşerek 7 milyar $ seviyesine indi.

Çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar çoğunlukla Ontario’da meydana gelen %39,6 düşüşe bağlı olarak %21,2 düştü.

Tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar %7,7 azaldı. Yedi eyalette düşüşler olurken, Ontario, Manitoba ve Alberta’da en büyük düşüşlerin görüldüğü bildirildi.

Eylül ayında, konut dışı inşaat sektörüne yönelik yatırımlar %21,5 düşüşle 3,2 milyar $ seviyesinde yer aldı. Kurumsal bina inşaatlarına yönelik yatırımlar üst üste üç ay kaydedilen aylık artışların ardından %37,2 azaldı.

Aynı ayda, ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %11,5 düştü ve dokuz eyalette düşüşler olduğu bildirildi. Yalnızca British Columbia ve Quebec’te ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar yükseldi.

Endüstriyel bina inşaatına yönelik yatırımlar %23,4 düşerek geçtiğimiz yılın sonundan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika İnşaat Yatırım 

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