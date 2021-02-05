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Kanada yedi ülkeden ithal inşaat demirine yönelik geçici antidamping marjlarını açıkladı

Cuma, 05 Şubat 2021 15:24:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada Sınır Hizmetleri İdaresi, Cezayir, Mısır, Endonezya, İtalya, Malezya, Singapur ve Vietnam’dan ithal inşaat demirine yönelik antidamping vergisi soruşturmasında ön kararı açıkladı.

Soruşturma, Kanadalı çelik üreticileri AltaSteel Inc., ArcelorMittal Long Products Canada G.P. ve Gerdau Ameristeel Corporation’ın başvurusu üzerine 2020 yılının Eylül ayında başlatılmıştı.

Soruşturmaya tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7213.10.00.00, 7214.20.00.00, 7215.90.00.90 ve 7227.90.00.90 kodları altında bulunuyor.

İhracatçılar

Geçici antidamping vergisi

Cezayir

Spa Tosyali Iron Steel Industry Algerie

%4,5

Diğer tüm ihracatçılar

%13,7

Mısır

Al Ezz Dekheila Steel Company—Alexandria

%22

Diğer tüm ihracatçılar

%22

Endonezya

PT Putra Baja Deli

%11,3

Diğer tüm ihracatçılar

%28,4

İtalya

Tüm ihracatçılar

%28,4

Malezya

Tüm ihracatçılar

%28,4

Singapur

Tüm ihracatçılar

%28,4

Vietnam

Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company

%3,7

Diğer tüm ihracatçılar

%15,4

Etiketler: inşaat demiri  uzun ürünler  Kanada  kota ve vergiler  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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