Kanada yedi ülkeden ithal inşaat demirine yönelik geçici antidamping marjlarını açıkladı

Kanada Sınır Hizmetleri İdaresi, Cezayir, Mısır, Endonezya, İtalya, Malezya, Singapur ve Vietnam’dan ithal inşaat demirine yönelik antidamping vergisi soruşturmasında ön kararı açıkladı.
Soruşturma, Kanadalı çelik üreticileri AltaSteel Inc., ArcelorMittal Long Products Canada G.P. ve Gerdau Ameristeel Corporation’ın başvurusu üzerine 2020 yılının Eylül ayında başlatılmıştı.
Soruşturmaya tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7213.10.00.00, 7214.20.00.00, 7215.90.00.90 ve 7227.90.00.90 kodları altında bulunuyor.
|
İhracatçılar
|
Geçici antidamping vergisi
|
Cezayir
|
Spa Tosyali Iron Steel Industry Algerie
|
%4,5
|
Diğer tüm ihracatçılar
|
%13,7
|
Mısır
|
Al Ezz Dekheila Steel Company—Alexandria
|
%22
|
Diğer tüm ihracatçılar
|
%22
|
Endonezya
|
PT Putra Baja Deli
|
%11,3
|
Diğer tüm ihracatçılar
|
%28,4
|
İtalya
|
Tüm ihracatçılar
|
%28,4
|
Malezya
|
Tüm ihracatçılar
|
%28,4
|
Singapur
|
Tüm ihracatçılar
|
%28,4
|
Vietnam
|
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company
|
%3,7
|
Diğer tüm ihracatçılar
|
%15,4