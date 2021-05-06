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Kanada yedi ülkeden ithal inşaat demirine yönelik antidamping soruşturmasının nihai kararını açıkladı

Perşembe, 06 Mayıs 2021 11:47:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Cezayir, Mısır, Endonezya, İtalya, Malezya, Singapur ve Vietnam’dan ithal inşaat demirine ilişkin antidamping vergi soruşturmasının nihai kararını açıkladı.

Açıklamaya göre, Cezayir için %4,8, Mısır için %23,1, Endonezya için %3,3, Vietnam için %10,5 ve İtalya, Malezya ile Singapur için %23,1 oranında damping marjları belirlendi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere soruşturma, Kanadalı çelik üreticileri AltaSteel Inc., ArcelorMittal Long Products Canada G.P. ve Gerdau Ameristeel Corporation’ın başvurusu üzerine 2020 yılının Eylül ayında başlatılmıştı ve bu yıl Şubat ayında söz konusu ürünlere %3,7-28,4 oranlarında değişiklik gösteren geçici antidamping vergisi getirilmişti.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7213.10.00.00, 7214.20.00.00, 7215.90.00.90 ve 7227.90.00.90 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Kanada  kota ve vergiler  Kuzey Amerika  inşaat demiri  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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