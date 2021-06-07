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Kanada yedi ülkeden inşaat demiri ithalatının yerel sektöre zarar verdiğine karar verdi

Pazartesi, 07 Haziran 2021 12:04:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT), Cezayir, Mısır, Endonezya, İtalya, Malezya, Singapur ve Vietnam’dan ithal inşaat demirine yönelik antidamping soruşturmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre CITT, 5 Mayıs tarihli Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) açıklamasında belirtildiği gibi söz konusu ürünlerin dampingli olduğuna ve yerel sektöre zarar verdiğine karar verdi.

5 Mayıs’ta, CBSA, Cezayir için %4,8, Mısır için %23,1, Endonezya için %3,3, Vietnam için %10,5 ve İtalya, Malezya ile Singapur için %23,1 oranında damping marjı belirlemişti.

CITT, nihai karar açıklamasının yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde, kararının ayrıntılı nedenlerini de bildirecek.


Etiketler: Kuzey Amerika  inşaat demiri  kota ve vergiler  Kanada  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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