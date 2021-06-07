Kanada yedi ülkeden inşaat demiri ithalatının yerel sektöre zarar verdiğine karar verdi

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT), Cezayir, Mısır, Endonezya, İtalya, Malezya, Singapur ve Vietnam’dan ithal inşaat demirine yönelik antidamping soruşturmasının sonuçlarını açıkladı.
Buna göre CITT, 5 Mayıs tarihli Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) açıklamasında belirtildiği gibi söz konusu ürünlerin dampingli olduğuna ve yerel sektöre zarar verdiğine karar verdi.
5 Mayıs’ta, CBSA, Cezayir için %4,8, Mısır için %23,1, Endonezya için %3,3, Vietnam için %10,5 ve İtalya, Malezya ile Singapur için %23,1 oranında damping marjı belirlemişti.
CITT, nihai karar açıklamasının yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde, kararının ayrıntılı nedenlerini de bildirecek.