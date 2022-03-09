﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Kanada Ocak ayında 2,6 milyar $ dış ticaret fazlasına döndü

Çarşamba, 09 Mart 2022 09:34:05 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın mal ithalatı üst üste üç ay kaydedilen artışların ardından bu yılın Ocak ayında neredeyse tüm ürün gruplarında gözlenen düşüşlerle birlikte %7,4, mal ihracatı ise çoğunlukla binek araç ve kamyonet ihracatında gözlenen düşüşler doğrultusunda %0,2 düşüş gösterdi. Böylelikle üst üste altı ay kaydedilen dış ticaret fazlasından geçtiğimiz ay 1,6 milyar $ dış ticaret açığına dönen Kanada Ocak ayında yeniden 2,6 milyar $ dış ticaret fazlasına döndü.

Ocak ayında toplam ithalat %7,4 düşüşle 54 milyar $ seviyesinde yer aldı. 11 ürün grubunun 10’unda düşüşler kaydedilirken, söz konusu ürün gruplarının 9’u 100 milyon $’dan fazla düştü. Toplam ithalat tonaj bakımından %8,5 geriledi.

Toplam ihracat %0,2 düşüşle 56,6 milyar $’a gerilerken, 11 ürün grubunun 7’sinde düşüşler kaydedildi. Toplam ihracatın tonaj bakımından %4,6 düşmesi ihracat fiyatlarında kaydedilen artışları neredeyse tamamen dengeledi. Enerji dışı ürünler hariç ihracat %2,7 azaldı.

Aynı ayda ABD’ye yapılan ihracat %1,2 artarken, ABD’den yapılan ithalat %4,7 düşüş gösterdi. Böylelikle ABD ile yapılan dış ticaret fazlası bir önceki ay kaydedilen 7,1 milyar $’a kıyasla 9,3 milyar $’a çıkarak 2008 yılının Temmuz ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan ABD dışı ülkelere yapılan ihracatta %4,6 düşüş gözlendi. Fransa’ya (uçak) ve İngiltere’ye (çeşitli ürünler) yapılan ihracattaki düşüş ABD dışı ülkelere yapılan ihracattaki düşüşte etkili oldu. ABD dışı ülkelerden yapılan ithalat ise %11,8 geriledi. Çin’den (cep telefonu ve bilgisayar) ve Almanya’dan (binek araç ve kamyonet) yapılan ithalatta düşüşler kaydedildi.

ABD dışı ülkelerle yapılan dış ticaret açığı Aralık ayında kaydedilen 8,6 milyar $’a kıyasla 6,7 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Kuzey Amerika  Kanada  ticaret  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

07 Mar

Kanada’da inşaat izinleri Ocak ayında %8,8 düştü
07 Mar

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı farklı seyirler izledi
25 Şub

Stelco dördüncü çeyrekte kâra döndü
09 Şub

Kanada Aralık ayında dış ticaret açığına döndü
09 Şub

ABD’nin dış ticaret açığı Aralık ayında 80,7 milyar $’a çıktı