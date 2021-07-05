Kanada Mayıs ayında 1,4 milyar $ dış ticaret açığı verdi

Pazartesi, 05 Temmuz 2021 11:11:40 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın ithalatı bu yılın Mayıs ayında %2,1 artış gösterirken, ihracatı ise %1,6 düştü.

Bunun sonucunda, ülke, Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 462 milyon $ dış ticaret fazlasından 1,4 milyar $ dış ticaret açığına geçti.

Nisan ayında kaydedilen %4,1 düşüşün ardından, toplam ithalat Mayıs ayında %2,1 artışla 50,9 milyar $ seviyesinde kaydedildi. 11 ürün grubunun 7’sinde artış görülürken, toplam ithalat tonaj bakımından %2,5 arttı.

Söz konusu ayda, toplam ihracat %1,6 düşüşle 49,5 milyar $’a geriledi. 11 ürün grubunun 8’inde düşüş görülürken, toplam ihracat tonaj bakımından %3,1 düştü.

ABD dışı ülkelerden yapılan ithalatta kaydedilen %5,3 artış, toplam ithalattaki büyümeyi destekledi. Ayrıca, Japonya, İtalya, Meksika ve Çin’den yapılan ithalat da büyümeye olumlu etki etti. ABD dışı ülkelere yapılan ihracat, çoğunlukla, İngiltere’ye yapılan ihracatın düşmesine bağlı olarak %3 azaldı.

Kanada’nın ABD dışı ülkelerle yapılan dış ticaret açığı Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 6,1 milyar $’a kıyasla 7,5 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

ABD dışı ülkelerden yapılan ithalat söz konusu ayda %0,1 artarken, ABD’ye yapılan ihracat ise %1,1 düşüş gösterdi. Sonuç olarak, söz konusu ayda, ülkenin ABD ile yapılan dış ticaret fazlası, Nisan ayında kaydedilen 6,6 milyar $’a kıyasla 6,1 milyar $’a geriledi.