﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Kanada Mayıs ayında 1,4 milyar $ dış ticaret açığı verdi

Pazartesi, 05 Temmuz 2021 11:11:40 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın ithalatı bu yılın Mayıs ayında %2,1 artış gösterirken, ihracatı ise %1,6 düştü.

Bunun sonucunda, ülke, Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 462 milyon $ dış ticaret fazlasından 1,4 milyar $ dış ticaret açığına geçti.

Nisan ayında kaydedilen %4,1 düşüşün ardından, toplam ithalat Mayıs ayında %2,1 artışla 50,9 milyar $ seviyesinde kaydedildi. 11 ürün grubunun 7’sinde artış görülürken, toplam ithalat tonaj bakımından %2,5 arttı.

Söz konusu ayda, toplam ihracat %1,6 düşüşle 49,5 milyar $’a geriledi. 11 ürün grubunun 8’inde düşüş görülürken, toplam ihracat tonaj bakımından %3,1 düştü.

ABD dışı ülkelerden yapılan ithalatta kaydedilen %5,3 artış, toplam ithalattaki büyümeyi destekledi. Ayrıca, Japonya, İtalya, Meksika ve Çin’den yapılan ithalat da büyümeye olumlu etki etti. ABD dışı ülkelere yapılan ihracat, çoğunlukla, İngiltere’ye yapılan ihracatın düşmesine bağlı olarak %3 azaldı.

Kanada’nın ABD dışı ülkelerle yapılan dış ticaret açığı Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 6,1 milyar $’a kıyasla 7,5 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

ABD dışı ülkelerden yapılan ithalat söz konusu ayda %0,1 artarken, ABD’ye yapılan ihracat ise %1,1 düşüş gösterdi. Sonuç olarak, söz konusu ayda, ülkenin ABD ile yapılan dış ticaret fazlası, Nisan ayında kaydedilen 6,6 milyar $’a kıyasla 6,1 milyar $’a geriledi.


Etiketler: ekonomi  ticaret  Kanada  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

05  Tem

ABD’nin dış ticaret açığı Mayıs ayında 71,2 milyar $’a çıktı
28  Haz

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı aynı kalırken, Kanada’da haftalık artış gösterdi
21  Haz

Algoma Steel Inc.’in net kârı mali yılın dördüncü çeyreğinde arttı
09  Haz

ABD’nin dış ticaret açığı Nisan ayında 68,9 milyar $’a geriledi
09  Haz

Kanada Nisan ayında 594 milyon $ dış ticaret fazlası verdi