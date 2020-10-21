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Kanada korozyona dayanıklı sac ithalatına yönelik soruşturmaların nihai kararını açıkladı

Çarşamba, 21 Ekim 2020 17:16:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Vietnam’dan ithal edilen korozyona dayanıklı sac ürünlerine ilişkin antidamping ve telafi edici vergi soruşturmasının nihai sonuçlarını açıkladı.

CBSA, Türkiye’den Borçelik ve BAE’den Al Ghurair Iron & Steel LLC’den ithal edilen söz konusu ürünlerde damping bulmadığından antidamping soruşturmasını sonlandırdı. Ajans ayrıca, Türkiye’den Atakaş, Borçelik ve Tatmetal tarafından ihraç edilen, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam’dan ülkeye satılan söz konusu ürüne yönelik telafi edici vergi soruşturmasını da teşvik bulunmaması veya miktarlarının az olması nedeniyle sonlandırdı.

Açıklamaya göre, yukarıda bahsi geçen üreticiler dışında Türkiye için %0-26,1 aralığında, BAE için %0-41,5 aralığında ve Vietnam için %2,3-71,1 oranında damping marjları belirlendi. Yine bahsedilen şirketler hariç Türk tedarikçiler için teşvik marjı %3,6 oranında belirlendi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210.30.00.00, 7210.49.00.10, 7210.49.00.20, 7210.49.00.30 7210.61.00.00, 7210.69.00.10, 7210.69.00.20, 7212.20.00.00, 7212.30.00.00, 7212.50.00.00, 7225.91.00.00, 7225.92.00.00 ve 7226.99.00.10 kodlarıyla yer alıyor.


Etiketler: Kuzey Amerika  kota ve vergiler  Kanada  yassı ürünler  |  benzer haberler »


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