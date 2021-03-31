Kanada, BAE ve Vietnam’dan ithal kaynaklı boruya yönelik antidamping vergilerini inceleyecek

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Universal Tube & Plastic Industries Ltd. (UTP) tarafından BAE’den ve SeAH Steel Vina Corporation tarafından Vietnam’dan ithal edilen karbon çeliğinden kaynaklı boruya yönelik antidamping vergisi kapsamında normal değer incelemesi başlattığını açıkladı.
Mevcut antidamping vergileri söz konusu ülkeler için %54,2 oranında yer alıyor.
İncelemeye tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7306.30.00.10, 7306.30.00.20 ve 7306.30.00.30 kodları altında yer alıyor.