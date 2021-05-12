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JSW Steel’in ham çelik üretimi Nisan ayında aylık %5 düştü

Çarşamba, 12 Mayıs 2021 10:35:48 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın en büyük çelik üreticilerinden biri olan JSW Steel tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %5 düşüşle 1,37 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Üretimdeki bu düşüş, çoğunlukla ülkede oksijen üretiminin sağlık sektörüne tedarik edilmesinden kaynaklandı.

Bununla birlikte, Mart ayında 1,05 milyon mt yassı mamul üretmiş olan JSW’nin Nisan ayı yassı mamul üretimi 957.000 mt seviyesinde yer aldı.

Nisan ayında JSW, Corona hasalarına gönderilmek üzere 20.000 mt’dan fazla sıvı oksijen üretimi gerçekleştirdi.

JSW’nin Nisan ayı kapasite kullanım oranı ise %91 oldu. Bu oran Mart ayında %96’ydı.


Etiketler: ham çelik  Hindistan  çelik üretimi  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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