JSW USA, Nucor, US Steel ve Cleveland-Cliffs’i “yasa dışı kartel” oluşturmakla suçladı

Çarşamba, 09 Haziran 2021 16:37:04 (GMT+3) | San Diego

JSW Steel (USA) Inc. ve JSW USA Steel Ohio, Inc., ülkenin en büyük üç çelik üreticisi Nocor Corp., United States Steel Corp. ve Cleveland-Cliffs, Inc. ve yakın zaman önce satın almış olduğu AK Steel Holding Corp.’a yönelik federal mahkemede dava açıldığını duyurdu.

Söz konusu davada, davalı şirketlerin boykot yapmak için birlik olduğu ve davacı şirketlere, 2018 yılından bu yana olan süreçte önemli hammaddelerin tedarikini yapmayı reddettiği öne sürüldü. Davacılar, davalıların oluşturduğu kartelin kendilerini yüzlerce milyon dolar zarara uğratmasının, giderlerini artırmasının ve diğer başka maddi hasarlara neden olmasının yanında fiyat artışına, ABD’li çelik alıcılarına zarar vermesine ve ABD’li çelik işçilerinin iş bulmasını zorlaştırmasına yönelik iddialarda bulundu.

JSW Steel USA’in Yönetim Kurulu Üyesi Parth Jindal, davalı şirketlerin ABD çelik piyasasını uzun zamandır domine ettiğini ve JSW gibi küçük üreticilerin kâr elde etmemesi için rekabet karşıtı taktikler uyguladığını ve uygulamaya devam ettiğini söyledi. Jindal, ABD piyasasına birkaç yıl önce adım attıklarını, üretim tesislerini ve performanslarını iyileştirmek için önemli bir ilerleme kaydettiklerini, 2018 yılı itibarıyla tesislerini genişletmek ve yenilemek amacıyla önemli yatırımlar yapmaya niyetlendiklerini açıklamalarıyla birlikte davalı şirketlerin bu planları baltaladığını, buna karşılık olarak dava açtıklarını ifade etti.

Yönetim Kurulu Üyelerinden John Hritz ise Teksas eyaletine bağlı Baytown şehrinde, ülkede ve dünyada çevre dostu çelik üretimi standardını belirleyecek, yüzlerce mamul üretimi yapacak, önümüzdeki onlarca yıllık süreçte pek çok insana istihdam sağlayacak modern üretim tesisinin şimdiye kadar inşa edilip faaliyete alınmış olacağını ancak karşılarına “sıkı bir rakip” çıkmasından korkan davalıların dava dilekçesinde belirtilen adımları attığını dile getirdi. Hritz bu tür boykotların yasa dışı olduğunu, rekabete zarar verip fiyatları artırdığını ve JSW Steel gibi kanunlara uygun hareket eden üreticiler için dezavantaj yaratığını ifade ederken, bu durumun son birkaç yıl içinde rekor seviyede kâr açıklayan davacılara yaradığını söyledi.