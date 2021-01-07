JSW Steel’in ham çelik üretimi 2020-21 mali yılının üçüncü çeyreğinde %2 arttı

Perşembe, 07 Ocak 2021 11:59:07 (GMT+3) | İstanbul

Hindistan’ın en büyük çelik üreticilerinden JSW Steel’in ham çelik üretimi, 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren 2020-21 mali yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 4,02 milyon mt’a kıyasla %2 ve bir önceki çeyrekte kaydedilen 3,85 milyon mt’a göre %6 artışla 4,08 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin yassı mamul üretimi yıllık %4 artışla 2,98 milyon mt olurken, uzun mamul üretimi ise yıllık %4 artışla 930.000 mt seviyesinde kaydedildi.

2020-21 mali yılının ilk dokuz ayında ise şirketin ham çelik üretimi yıllık %10 düşüşle 10,89 milyon mt, yassı mamul üretimi yıllık %7 düşüşle 7,88 milyon mt ve uzun mamul üretimi yıllık %22 düşüşle 2,16 milyon mt seviyesinde yer aldı.