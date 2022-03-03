JSW Steel ve JSPL 11 kömür bloğuna yönelik açılan ihalede teklif verdi

Perşembe, 03 Mart 2022 10:39:07 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Kömür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, JSW Steel Limited ve Jindal Steel and Power Limited’in (JSPL) 11 kömür bloğuna yönelik açılan ihalede teklif verenler arasında yer aldığı belirtildi.

16 Aralık tarihinde açılan ve teklif gönderilmesi için belirlenen son tarih 28 Şubat olan ihalenin dördüncü ayağında toplam 26 teklif verildiği öğrenildi.

Ayrıca beş kömür madeni için iki veya daha fazla teklif alındığı ifade edildi. Shyam Metalics & Energy Limited, Mahanadi Mines and Minerals Private Limited ve Sarma Mines Private Limited’in her biri iki blok için teklif verirken, alüminyum üreticisi BALCO, BS Ispat, Sarda Energy & Mineral Limited ve Rungta Song Private Limited tek teklif gönderenler arasında yer alıyor.