JSW Steel Italy’nin akıbeti yeni ray siparişlerine bağlı

Pazartesi, 06 Haziran 2022 09:52:28 (GMT+3) | Kalküta

JSW Steel Limited tarafından yapılan açıklamada, şirketin İtalya’da yer alan Piombino tesisinin akıbetinin Italian Railways’ten alınacak yeni siparişlere bağlı olduğu ve yeni sözleşme yapılmaması halinde tesisle ilgili alternatif seçeneklerin değerlendirileceği belirtildi.

JSW Steel Limited’ten Seshagiri Rao, “Piombino tesisinin çoğunlukla devamlı gelmeyen ray siparişlerinden kaynaklanan zararı azaltıldı. Daha fazla ray siparişi almak için uğraşıyoruz. Aksi bir durumda alternatif seçeneklerin değerlendirilmesi gerekecek,” şeklinde konuştu.

JSW Italy önceden ülkenin demir yolu altyapısı denetim şirketi Rete Ferroviaria Italiana’nın (RFI) açtığı ihalede yaklaşık 40.000 mt’luk iki ayrı ray siparişini kazanmıştı. İtalya hükümetine bağlı yatırım destek ofisi Invitialia’nın faaliyetlerine yeniden başlamasını desteklemek amacıyla şirketten hisse satın alma seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.