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JSW Steel Italy, Rete Ferroviaria Italiana’dan iki sipariş aldı

Çarşamba, 01 Aralık 2021 14:16:25 (GMT+3)   |   Brescia
       

Piombino merkezli JSW Steel Italy, İtalyan demir yolu altyapısını yöneten Rete Ferroviaria Italiana’nın toplam yaklaşık 40.000 mt ray için açtığı ihaledeki beş siparişten ikisini aldığını açıkladı.

Öte yandan şirket, iki raylı tren motorundan birini onarıyor, hattın 9 Aralık tarihine kadar yeniden başlatılması planlanıyor. Şu anda JSW Steel Italy’nin sadece çubuk haddehanesi faaliyet gösteriyor.

İtalya merkezli devlete bağlı Invitalia’nın, JSW Steel Italy’in yeniden faaliyete geçmesini desteklemek amacıyla önümüzdeki dönemde şirketten hisse alması bekleniyor. Durum tespiti süreci yakında sona erecek. 13 Aralık Pazartesi günü Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nda, JSW Steel Italy, Invitalia, metal işçiliği sendikaları ve Bakan Yardımcısı Alessandra Todde arasında bir toplantı yapılacak. Bu toplantıda Piombino tesisleri için yeni bir planın açıklanması bekleniyor. Birçok işçi için 7 Ocak 2022 tarihinde sona eren sosyal güvenlik ağları konusu da bu toplantıda ele alınacak.


Etiketler: İtalya  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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