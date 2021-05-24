JSW Limited’in sermaye harcamaları önümüzdeki 3 yılda 6,5 milyar $’a çıkacak

Pazartesi, 24 Mayıs 2021 16:27:34 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli JSW Limited’in sermaye harcamalarının önümüzdeki üç yıl içinde 6,5 milyar $’a çıkacağı açıklandı.

Toplam sermaye harcamalarının 3,44 milyar $’ının yeni projelere ayrılacağı tahmin edilirken, geriye kalan meblağ da şirketin Dolvi çelik üretim tesisinin kapasitesinin yıllık 10 milyon mt’a çıkarılması gibi devam eden projelere harcanacak.

JSW Limited’in Genel Müdürü Seshagiri Rao, Dolvi genişletmesinin bu yıl Temmuz ayında tamamlanacağını ve tesisin Eylül ayına dek tamamen entegre hale gelmiş olacağını belirtti. Kok fırını tesisi üretime Şubat ayında, pelet tesisi ve sıcak şerit tesisi ise Mart ayında başlamıştı.

Yüksek fırının ve çelik eritme tesisinin tamamlama çalışmalarının Covid-19 nedeniyle ertelendiği de gelen bilgiler arasında.