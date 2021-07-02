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JSW Limited 2024-25 yıllarına kadar 33,93 milyar $ yatırım yapacak

Cuma, 02 Temmuz 2021 11:02:36 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli JSW Limited, çelik üretim kapasitesini 37,5 milyon mt’a çıkarmak amacıyla 2024-2025 yıllarına kadar 33,93 milyar $ yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Şirketin Başkanı Sajjan Jindal, 2020-2021 mali yılında 15 milyon mt çelik satışı gerçekleştirildiğini ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla son üç yıldır yaklaşık 64,86 milyar $ yatırım yapıldığını ifade etti.

Jindal konuya ilişkin, “Büyüme planımızın bir sonraki aşamasına geçiyoruz. Yeni sermayemizle birlikte Vijaynagar tesisimizdeki ham çelik üretim kapasitemizi yıllık 7,5 milyon mt artırabilecek, Odisha’daki madencilik faaliyetlerimiz ile altyapımızı geliştirebilecek ve dijitalleştirilebilecek, yerel talebi destekleyebilmek için Jammu ve Kasmir’de modern boyalı sac üretim tesisi inşa edebileceğiz,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: çelik üretimi  Hindistan  Hint Yarımadası  yatırım  JSW Steel  |  benzer haberler »


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