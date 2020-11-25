JSW küçük ölçekli firmalara internet üzerinden çelik satmak için dijital bir sistem oluşturdu

Çarşamba, 25 Kasım 2020 14:09:57 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli JSW Limited, mikro, küçük ve orta ölçekli şirketlere (MSME) internet üzerinden çelik satmak ve hatta ihracat bazlı küçük ölçekli çelik tüketicilerinin küçük tonajlı bağlantılarını kabul etmek için dijital bir sistem oluşturdu.

Şu anda MSME’ler, JSW’nin yerel piyasaya yaptığı toplam nihai mamul satışının %25’ini oluşturuyor.

Şirket halihazırda, küçük tonajlar için dahi olsa firmaların çelik ürünleri gereksinimlerini anlamak için, çelik dövme sektöründen başlayarak belirli sektördeki çelik üreticileriyle iletişime geçti.

JSW şirketinden bir yetkili, şirketin küçük ölçekli firmalara internet üzerinden yapılan çelik satışlarını desteklemek için dijital bir sistem oluşturması Hindistan Mühendislik İhracatı Geliştirme Kurulu’nun (EEPC) talebi üzerine gerçekleştirdiğini söyledi. EEPC, ihracatçıların çelik tedariki konusunda eksiklik çekmesinden ve fiyatlardaki artışlar nedeniyle zorlanmasından, bunun sonucunda da Nisan-Eylül döneminde ülkenin mühendislik ürünleri ihracatının %14 düşmesinden şikayet etmişti. Hindistan hükümeti mühendislik ürünleri ihracat hedefini 80 milyar $ olarak belirledi ve bu hedef, küçük ölçekli sanayi birimlerine doğru fiyattan düzenli bir şekilde çelik tedariki sağlanmazsa gerçekleştirilemez. JSW’nin internet üzerinden söz konusu firmalara satış yapması, bu hedefi desteklemeyi amaçlıyor.