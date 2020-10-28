JSW iflas eden Asian Color Coated’ı kaynak aktarma yoluyla devraldı

Çarşamba, 28 Ekim 2020 12:11:27 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli JSW Limited, Asian Color Coated Ispat Limited’ın (ACCIL) devralımını, tamamına sahip olduğu bir bağlı kuruluşu aracılığıyla 15.500 milyon INR (212 milyon $) kaynak aktararak 27 Ekim’de resmi olarak tamamladı.

Bir şirket yetkilisi, Ulusal Şirketler Hukuku Mahkemesi’nin (NCLT) 19 Ekim’de, JSW’nin ACCIL’ı iflas kurtarma yoluyla devralmasını onayladığını söyledi.

Asian Color Coated Ispat Limited, Hindistan Merkez Bankası’nın, bankalara olan borcunu ödeyemeyerek tasfiye mahkemelerine sevk edilen 28 şirketten oluşan ikinci listesinde bulunuyordu. Şirket, otomobil ve dayanıklı tüketim malları gibi sektörler için yılda 300.000 mt renkli kaplamalı çelik üretimi kapasitesine sahip bir tesis işletiyordu. Şirket ayrıca, toplamda 1 milyon mt kapasiteli soğuk sac ve galvanizli sac tesisi işletiyor.

NCLT’nin iflas kurtarma işlemini onaylamasıyla, ACCIL’ın alacaklıları, şirketin toplam 71,23 milyar INR (989 milyon $) değerindeki borcunun %22’sini alacak.