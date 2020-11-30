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JSW çelik tesisi projesi için Odisha’da arazi alımına başladı

Pazartesi, 30 Kasım 2020 11:36:07 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli JSW Limited, yıllık 13,2 milyon mt üretim kapasiteli çelik tesisi projesi için Odisha eyaletindeki Jagatsingpur kıyı bölgesinde arazi alımına başladı.

Söz konusu arazi, Güney Koreli çelik üreticisi POSCO’nun çelik tesisi inşa etmeye başlayıp Odisha hükümetiyle 2005 yılında yapılan anlaşmanın süresi 2010 yılında sona erince yarıda bıraktığı projenin olduğu bölgede  yer alıyor.

JSW Limited Yöneticisi Jayant Acharya, “Mevcut ve yeni tesisler aracılığıyla büyüme planlarımız var. Odisha’da yapılması planlanan yeni tesis için arazi alımı başladı,” şeklinde konuştu.

Şirket söz konusu proje için yaptığı toplam yatırımı açıklamasa da, bir hükümet yetkilisi projenin toplam 7,16 milyar $ değerinde olmasının beklendiğini söyledi.


Etiketler: çelik üretimi  Hindistan  JSW Steel  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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