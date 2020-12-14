JSW 2020-21 mali yılı sonuna kadar Dolvi çelik tesisinin kapasitesini iki katına çıkaracak

Pazartesi, 14 Aralık 2020 14:02:34 (GMT+3) | Kalküta

Hint JSW Limited, Maharashtra eyaletinde bulunan Dolvi çelik tesisinin kapasitesini iki katına çıkarma projesini bu mali yılın sonuna kadar tamamlayacağını açıkladı.

JSW Limited Ticari Direktörü Jayant Acharya, tesisin kapasitesinin yıllık 5 milyon mt’dan 10 milyon mt’a çıkartılması işleminin neredeyse %95’inin tamamlandığını ve projenin 5 Mart’a kadar tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Acharya, söz konusu projenin Covid-19 salgını nedeniyle geciktiğini ve şirketin projeye yeniden başlamak için ancak Nisan ayında izin alabildiğini belirtti.

Dolvi çelik tesisinin kapasitesinin artırılmasıyla birlikte JSW Limited’ın çelik üretim kapasitesi, Karnataka eyaletindeki yıllık 12 milyon mt üretim kapasiteli Vijaynagar dahil olmak üzere yıllık 23,1 milyon mt seviyesine yükselecek.

JSW ayrıca, yıllık 13,2 milyon mt kapasiteli bir çelik tesisi inşa etmek için Odisha eyaletindeki Paradip limanı yakınlarında arazi satın alma işlemlerine başladı.