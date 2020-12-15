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JSPL’nin Raigarh tesisi en yüksek tek günlük ham çelik üretimini gerçekleştirdi

Salı, 15 Aralık 2020 15:41:53 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited’in (JSPL) yetkilisinin açıklamasına göre, şirketin Hindistan’ın merkezi Chhattisgarh eyaletindeki Raigarh’da bulunan çelik tesisi, 11.089 mt ile 8 Aralık tarihinde bugüne kadarki en yüksek tek günlük ham çelik üretimini gerçekleştirdi.

Raigarh çelik tesisinde bir önceki tek günlük ham çelik üretim rekoru bu yıl 20 Kasım tarihinde 10.904 mt ile gerçekleşmişti.

Yetkili, mevcut yüksek oranlı günlük ham çelik üretimiyle, çelik tesisinin yıllık 3,6 milyon mt üretim hedefine ulaşmak için iyi bir konumda olduğunu sözlerine ekledi.


Etiketler: Hint Yarımadası  ham çelik  Hindistan  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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