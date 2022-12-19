JSPL hükümetin teşvik tasarısı kapsamında yeni vasıflı çelik kapasiteleri oluşturmak için 967 milyon $ yatırım yapacak

Pazartesi, 19 Aralık 2022 12:14:47 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da bulunan Jindal Steel and Power Limited (JSPL), hükümetin Üretime Bağlı Teşvik (PLI) kayıtlarını tamamlanmasının ardından sekiz farklı kalitede alaşımlı vasıflı çelik kapasitesi oluşturmak için 967 milyon $ yatırım yapacak.

JSPL’nin PLI başvurusu bu ay başında Çelik Bakanlığı tarafından onaylanmıştı. Bu kapsamda şirket, ilave vasıflı çelik kapasitesi oluşturmak üzere beş yıl süreyle mali teşvik alacak.

JSPL’den bir yetkiliye göre şirket söz konusu teşvik için, yüksek kaliteli sıcak rulo sac, otomobil ve yapısal imalat sektörlerine yönelik yüksek çekme dayanımına sahip çelik sac ve petrol ile doğal gaz endüstrilerinde kullanılmak üzere API kalite çelik sac için ilave kapasite oluşturmak üzere başvuruda bulundu.

Öte yandan, beyaz eşya, otomobil ve çatı kaplama gibi endüstrilerde kullanılmak üzere maden alaşımlı veya alaşımsız kaplamalı ürünler, boyalı sac ve çinko-alüminyum alaşımı kaplamalı çelik ürünleri için de ilave üretim kapasitesi oluşturulacak.