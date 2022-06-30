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JSPL: Hindistan’da yerel çelik fiyatları Temmuz ayında artacak

Perşembe, 30 Haziran 2022 10:20:17 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited’in (JSPL) İdari Yöneticisi V.R. Sharma, yerel çelik fiyatlarının artan girdi maliyetleri nedeniyle artmasının bekendiğini söyledi.

Kömür fiyatlarının yaklaşık 17.000 INR/mt (216$/mt) seviyesinde ve Odisha eyaletinin ana tedarikçisi olan Odisha Mining Corporation’ın demir cevheri fiyatlarının ise daha yüksek seviyelerde yer aldığı belirtildi.

Sharma, “Çelik fiyatları çoktan dip seviyeyi gördü. Bu nedenle fiyatları daha fazla düşürme ihtimali de kalmadı. 1 Temmuz tarihinden itibaren başlıca piyasa oyuncuları çoğunlukla yüksek girdi maliyetleri nedeniyle fiyatlarını yukarı yönlü revize edecek,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Jindal 

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