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JSPL çelik ray sevkiyatları için Indian Railways’in “düzenli tedarikçisi” oldu

Perşembe, 31 Aralık 2020 12:11:59 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın devlete bağlı taşımacısı Indian Railways (IR), Jindal Steel and Power Limited’e (JSPL)60 kg ağırlığında 880 kalite (90UTS) çelik rayları için “düzenli tedarikçi” unvanını verdi.

Bunun ardından, IR’nin herhangi bir kuruluşu veya müteahhidi yeni veya devam eden bir ray döşeme projesinde JSPL’den söz konusu çelik rayları tedarik edecek.

Bu gelişme, IR’a bağlı Demir Yolu Tasarlama ve Araştırma Organizasyonu’nun (RDSO), JSPL’nin Raigarh’ta bulunan çelik tesisinde ürettiği çelik rayların standartları ve kalitesini onaylamasının ardından gerçekleşti.

JSPL, önceden de ülke genelindeki metro projelerine 1080 kalite sertleştirilmiş çelik ray tedarik etmek için IR’ın onayını almıştı.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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