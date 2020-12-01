João Paulo Fragoso: 2021 yılında baz pik demir fiyatlarının 500$/mt FOB'a yakın olmasını bekliyoruz

Salı, 01 Aralık 2020 10:28:19 (GMT+3) | İstanbul

Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında sanal olarak gerçekleşen 15. SteelOrbis Çelik Konferansı - "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar"da konuşan Brezilya merkezli Kentron Ltda şirketinin pik demir ihracat müdürü João Paulo Fragoso, global pik demir piyasası, Brezilya’nın üretim ve ihracatı ve Çin’in son zamanlarda alımlarını artırmasıyla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Fragoso’ya göre 2020 yılında Brezilya’nın pik demir üretimi aylık 500.00 mt civarında yer aldı ve dolayısıyla yılın sonunda 6 milyon mt’luk bir üretime ulaşılması bekleniyor. Aylık üretimin 410.000 mt’unu baz pik demir oluştururken, 90.000 mt’unu nodüler pik demir temsil ediyor. Brezilya baz pik demir üretiminin 250.000 mt’unu ihracata, 160.000 mt’unu ise iç piyasasına gönderirken, nodüler pik demir üretiminin 30.000 mt’unu ihracata, 60.000 mt’unu iç piyasaya ayırıyor. Bölgesel olarak bakıldığında, Brezilya'nın kuzey ve güneyi ihracatı birbirinden bağımsız olarak gerçekleştiriyor. Kuzey bölgelerden daha çok ihracat pazarlarına, güney bölgelerde ise iç piyasaya akış sağlanıyor.

Son dönemde Brezilya’nın pik demir ihracatındaki artışı açıklayan Fragoso, bunu belirli faktörlere dayandırdı. Bunların ilki Brezilya’da iç piyasada talebin çok zayıf olmasıyken, Brezilya realinin değer kaybetmesi, üretim seviyesinin yüksek olması ve BDT’nin ticari pik demir üretimini azaltması da diğer faktörleri oluşturuyor.

Fragoso, global piyasada yükselen demir cevheri fiyatlarının Brezilyalı pik demir ihracatçılarını zorladığını belirtti. Öyle ki, 2019 yılının Ocak ayında yaklaşık 70$ civarında olan %62 tenörlü cevher fiyatları şu anda 133,5$/mt CFR Çin seviyesinde yer alıyor. Ayrıca Brezilya’da yaşanan maden kazalarının da yeni projeler için ruhsat almakta zorluk yaşanmasına neden olduğunu belirten Fragoso, arzda gözlenen daralmanın fiyatlardaki artışta önemli bir rol oynadığını söyledi. Fragoso, “Pik demir fiyatlarının gidişatına bakarsak 2008 yılında 800$/mt FOB’un üzerinde yer alan fiyatlar ABD’deki mali kriz sonrasında hızlı bir şekilde düştü. Birçok üretici bu kriz sebebiyle pazardan çıktı. Şimdi 400$/mt FOB seviyesini aşmış görünüyoruz. Gelecek yıl ise fiyatların 500$/mt FOB’a yaklaşmasını bekliyoruz,” dedi.

Pik demir piyasasını önemli ölçüde etkileyen konulardan biri de Çin’in bu pazardaki pozisyonu. Fragoso’ya göre 2019 yılında Çin, hurda ithalatına yasak getirmesi, çevresel politikaları ve cevher fiyatlarının yüksek olması sebebiyle ilk kez Brezilya’dan pik demir ithal etti. Çin’in artan talebiyle birlikte, Brezilya’nın 2019 yılında 2,81 milyon mt olan pik demir ihracatı (269.969 mt’u Çin’e), 2020 yılında 3,78 milyon mt olarak kaydedildi ve bunun 2,53 milyon mt’u Çin’e yapıldı. Fragoso, Çin’e yapılan satışların ciddi anlamda arttığına ve 2019’da ihracatta %10’luk bir paya sahip olan Çin’in payının %67’ye yükseldiğine dikkat çekti.

Son olarak 2021 yılı için beklentilerini paylaşan Fragoso, “Genel olarak küresel pazarda ekonomilerin toparlanmasını bekliyoruz. ABD, AB ve Türkiye’ye aynı şekilde pandemi sonrası ciddi bir toparlanma öngörüyoruz. Önümüzdeki aylarda ve özellikle 2021 yılının ilk çeyreğinde ve ikinci çeyreğinde pik demir ve hurda piyasalarında iyileşme olacağını düşünüyoruz,” dedi.