Jinxi Steel Group yıl sonuna kadar üretimini %30 azaltacak

Salı, 23 Mart 2021 14:09:19 (GMT+3) | Şanghay

China Oriental Group Company Limited, dolaylı olarak %97,6 hissesine sahip olduğu Çinli çelik üreticisi Jinxi Iron and Steel Group’un, Tangshan belediyesi tarafından yayımlanan “Çelik Şirketlerinin Üretimini Sınırlaması ve Karbon Salımını Azaltmasına Yönelik Önlemler Bildirisi” gereğince kapasite kontrol önlemlerini yerine getirmek adına, 20 Mart ile 31 Aralık döneminde üretimini %30 azaltmak zorunda olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, üretim kontrolünün etkisini en aza indirmek, üretim ile faaliyeti desteklemek ve çevre korumasına katkıda bulunmak adına makul ve uygulanabilir bir plan hazırlıyor.