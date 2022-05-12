Jindal Stainless hızlı tren sistemi üretmesi için Alstom’a paslanmaz çelik tedarik edecek

Perşembe, 12 Mayıs 2022 10:21:32 (GMT+3) | Kalküta

Hint Jindal Stainless Limited (JSL), Fransa’nın ilk hızlı ulaşım sisteminde kullanılmak üzere üretilecek trenler için Alstom’a 2.000 mt paslanmaz çelik tedarik edecek.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Jindal Stainless olarak, 210 adet ileri teknoloji ve modern trenin üretimi için Alstom’a 2.000 mt paslanmaz çelik tedarik edeceğiz,” sözlerine yer verildi.

Yan yüzeyler, braketler, boji kirişi gibi pek çok bileşenin üretiminde paslanmaz çelik kullanılıyor.

Paslanmaz çelik sayesinde hafif ve darbeye dayanıklı olan hızlı ulaşım sistemleri aynı zamanda enerji tüketimi açısından verimli hale de geliyor.