Jiangsu eyaleti çelik üretim kapasitesini yılın ikinci yarısında 8,12 milyon mt azaltacak

Pazartesi, 26 Temmuz 2021 13:34:48 (GMT+3) | Şanghay

Jiangsu eyaletinde yer alan çelik işletmeleri, geçtiğimiz yıl kaydedilen üretim hacminin aşılmaması amacıyla çelik üretimlerini kontrol altına almalarının talep edildiği bir bildiri aldıklarını belirtti.

Buna göre, Jiangsu eyaleti, ham çelik üretimini bu yılın ikinci yarısında 8,12 milyon mt azaltarak 2021 yılına yönelik çelik üretimini azaltma hedefini karşılamayı planlıyor. Ayrıca, Temmuz ayında yapılan azaltma, piyasa oyuncularının tahminlerinin altında yer alarak Ağustos-Aralık döneminde daha ağır bir baskı olacağına işaret ediyor.

Jiangsu eyaletinin ham çelik üretimi bu yılın ilk altı ayında yıllık %12,77 artışla 63,58 milyon mt seviyesinde kaydedildi.