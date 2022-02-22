Jiangsu eyaleti çelik sektörünün brüt kârı 2021 yılında %60 arttı

Salı, 22 Şubat 2022 13:26:44 (GMT+3) | Şanghay

Jiangsu Eyaleti Demir Çelik Birliği tarafından yapılan açıklamada, Jiangsu eyaleti çelik sektörünün brüt kârının 2021 yılında yıllık %60 artışla 60 milyar RMB (9,5 milyar $) seviyesini geçtiği bildirildi. Geçtiğimiz yıl, eyalet yönetimi ham çelik üretiminin bir önceki yıla kıyasla artış göstermesini önlemek amacıyla kısıtlamalar getirmişti.

Eyaletin ham çelik üretimi 2021 yılında yıllık %1,5 azalarak geçtiğimiz 20 yıllık süre içerisinde ilk kez yıllık bazda düşüş göstermiş oldu.

Jiangsu Eyaleti Demir Çelik Birliği Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Chen Hongbing karbon salımını azaltmak amacıyla çeşitli önlemler alındığını belirtti. Ayrıca çelik talebinin en fazla emlak sektöründen geldiği bildirildi. Geçtiğimiz yılın Nisan ayından bu yana emlak sektörünün büyüme hızının yavaşladığı ve konut talebinin önümüzdeki beş yıllık süreçte büyük artışlar göstermesinin beklenmediği; bu durum nedeniyle ham çelik üretimindeki artışın sınırlanacağı eklendi.