Jiangsu Changbao Pleasant Steel Pipe yeni hattında ilk dikişsiz boru üretimini gerçekleştirdi

Cuma, 21 Mayıs 2021 11:38:09 (GMT+3) | İstanbul

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS group, Çin merkezli dikişsiz boru üreticisi Jiangsu Changbao Pleasant Steel Pipe Co., Ltd.’de bulunan dünyanın ilk PQF® BCO 7" dikişsiz boru hattının ulusal standartları karşılayarak ilk dikişsiz çelik boru üretimini gerçekleştirdiğini açıkladı. Söz konusu hat muhafaza borusu, hat borusu ve kazan borusu gibi yüksek kaliteli borular için yılda 300.000 mt 4-20 mm et kalınlığına sahip dikişsiz boru üretmek üzere tasarlandı.

Açıklamaya göre, ekipman ayarlarının ve teknolojilerin optimize edilmesiyle tesisin performansı daha da iyileştirilecek ve tesis Çin’in dikişsiz boru sektöründe yeni bir mihenk taşı olacak.