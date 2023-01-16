JFE Steel yenileme çalışmalarının ardından Chiba tesisindeki 6 No’lu yüksek fırını yeniden devreye aldı

Pazartesi, 16 Ocak 2023 14:39:22 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi JFE Steel Corporation, East Japan Works (Chiba) tesisindeki 6 No’lu yüksek fırınında gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarını bitirdiğini ve fırını 13 Ocak tarihinde devreye aldığını açıkladı.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında başlayan yenileme çalışmalarının maliyeti yaklaşık 43 milyar JPY (334,89 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yenileme çalışmaları fırın faaliyetlerinin stabilizasyonuna yardımcı oldu. Buna ek olarak fırın gövdesinin ömrünü uzatmak için bitişik ekipmanlar yenilendi.