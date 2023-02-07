JFE Steel mali yılın tamamına yönelik gelir ve ham çelik üretim beklentilerini aşağı çekti

Salı, 07 Şubat 2023 14:44:45 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi JFE Holdings Co. 2022-2023 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren üçüncü çeyreğine yönelik mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı yıllık %35,5 düşüşle 143,9 milyar JPY (1,09 milyar $) olurken, net satışları yıllık %26,2 artışla 3,9 trilyon JPY (29,6 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Öte yandan, mali yılın Aralık’ta sona eren üçüncü çeyreğinde JFE Steel’in toplam ham çelik üretimi yıllık %15,2 düşüşle 5,81 milyon mt olurken, sevkiyatları yıllık %6,75 düşüşle 5,25 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket 2022-2023 mali yılının tamamında satış gelirlerinin önceki çeyrekte öngörülen 5,26 trilyon JPY seviyesine kıyasla 5,2 trilyon JPY, net kârının ise önceki çeyrekte tahmin edilen 155 milyar JPY’ye kıyasla 150 milyar JPY olmasını bekliyor. Ayrıca, JFE Steel mali yılın tamamına yönelik ham çelik üretim tahminini de önceki çeyrekte öngörülen 25 milyon mt’a kıyasla 24 milyon mt seviyesine çekti.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, mali yılın dördüncü çeyreğinde ithal çelik ürünlerine yönelik talep ile piyasa koşulları ekonomik belirsizlik nedeniyle zayıf oldu ve özellikle yerel konut, inşaat mühendisliği ve inşaat sektörlerinde ürün maliyetlerinin artması nedeniyle ertelendi. Şirket çelik talebinin, yerel piyasadaki zayıf hareketlilik ve talep ile yurt dışı pazarlarındaki iyileşmenin yavaş olması nedeniyle daha da azalmasını bekliyor.