Japonya’ya verilen gemi siparişleri Temmuz ayında düşüş gösterdi

Salı, 17 Ağustos 2021 15:52:39 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya göre %60,9 düşüşle toplam ağırlığı 823.550 gros tona ulaşan ve 15 adedi yük gemisi, 1 adedi tanker ve 2 adedi genel kargo gemisi olan 18 gemi siparişi aldı. Haziran ayında yeni gemi siparişleri 55 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk yedi ayında, Japonya toplam ağırlığı 10,06 milyon gros tona ulaşan 199 adet gemi siparişi aldı. Böylece, Japonya’nın aldığı sipariş tonajı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %195 artış gösterdi.

Bununla birlikte, Haziran ayında 955.618 gros ton ağırlığında 22 gemi ihraç etmiş olan Japonya, Temmuz ayında toplam 716.059 gros ton ağırlığında 15 gemi ihraç etti.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık bazda %26 düşüşle 6,08 milyon gros ton ağırlığa sahip 138 gemi ihraç etti.