Japonya’ya verilen gemi siparişleri Nisan ayında artış gösterdi

Pazartesi, 17 Mayıs 2021 10:29:22 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Nisan ayında bir önceki aya göre %14,5 artışla toplam ağırlığı 1,73 milyon gros tona ulaşan ve 7 adedi yük gemisi, 2 adedi tanker ve 6 adedi genel kargo gemisi olan 15 gemi siparişi aldı. Mart ayında yeni gemi siparişleri 28 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk dört ayında, Japonya toplam ağırlığı 5,41 milyon gros tona ulaşan 93 adet gemi siparişi aldı. Böylece, Japonya’nın aldığı sipariş tonajı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %136 artış gösterdi.

Bununla birlikte, Mart ayında 1,41 milyon gros ton ağırlığında 30 gemi ihraç etmiş olan Japonya, Nisan ayında toplam 400.288 gros ton ağırlığında 11 gemi ihraç etti.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık bazda %34,3 düşüşle 3,51 milyon gros ton ağırlığa sahip 81 gemi ihraç etti.