Japonya’ya verilen gemi siparişleri Mayıs ayında düşüş gösterdi

Salı, 15 Haziran 2021 11:35:36 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,7 düşüşle toplam ağırlığı 1,71 milyon gros tona ulaşan ve 28 adedi yük gemisi, 1 adedi tanker ve 4 adedi genel kargo gemisi olan 33 gemi siparişi aldı. Nisan ayında yeni gemi siparişleri 15 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk beş ayında, Japonya toplam ağırlığı 7,13 milyon gros tona ulaşan 126 adet gemi siparişi aldı. Böylece, Japonya’nın aldığı sipariş tonajı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %174,3 artış gösterdi.

Bununla birlikte, Nisan ayında 400.288 gros ton ağırlığında 11 gemi ihraç etmiş olan Japonya, Mayıs ayında toplam 906.025 gros ton ağırlığında 20 gemi ihraç etti.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık bazda %25,8 düşüşle 4,41 milyon gros ton ağırlığa sahip 101 gemi ihraç etti.