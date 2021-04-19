Japonya’ya verilen gemi siparişleri Mart ayında artış gösterdi

Pazartesi, 19 Nisan 2021 11:25:39 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Mart ayında bir önceki aya göre %55,2 artışla toplam ağırlığı 1,51 milyon gros tona ulaşan ve 19 adedi yük gemisi, 5 adedi tanker ve 4 adedi genel kargo gemisi olan 28 gemi siparişi aldı. Şubat ayında yeni gemi siparişleri 19 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk üç ayında, Japonya toplam ağırlığı 3,68 milyon gros tona ulaşan 78 adet gemi siparişi aldı. Böylece, Japonya’nın aldığı sipariş tonajı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %77,9 artış gösterdi.

Bununla birlikte, Şubat ayında 675.172 gros ton ağırlığında 15 gemi ihraç etmiş olan Japonya, Mart ayında toplam 1,41 milyon gros ton ağırlığında 30 gemi ihraç etti.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık bazda %25,6 düşüşle 3,11 milyon gros ton ağırlığa sahip 70 gemi ihraç etti.