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Japonya’ya verilen gemi siparişleri Kasım ayında arttı

Cuma, 16 Aralık 2022 12:12:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %126,9 artışla toplam ağırlığı 493.540 gros tona ulaşan ve 11 adedi yük gemisi, iki adedi genel kargo gemisi ve üç adedi tanker olan 16 gemi siparişi aldı. Ekim ayında yeni gemi siparişleri 10 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk 11 ayında Japonya toplam ağırlığı 10,14 milyon gros tona ulaşan 240 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle Japonya’nın aldığı sipariş tonajı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %30,4 düşüş göstermiş oldu.

Bununla birlikte Ekim ayında 746.274 gros ton ağırlığında 16 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 779.790 gros ton ağırlığında 19 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %15,1 düşüşle 8,19 milyon gros ton ağırlığa sahip 171 gemi ihraç etti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Gemi İnşa İth/ihr İstatistikleri 

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