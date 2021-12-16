Japonya’ya verilen gemi siparişleri Kasım ayında artış gösterdi

Perşembe, 16 Aralık 2021 09:51:24 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Kasım ayında bir önceki aya göre %10,8 artışla toplam ağırlığı 1.235.690 gros tona ulaşan ve 20 adedi yük gemisi, 1 adedi tanker ve 9 adedi genel kargo gemisi olan 30 gemi siparişi aldı. Ekim ayında yeni gemi siparişleri 15 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk 11 ayında, Japonya toplam ağırlığı 14,56 milyon gros tona ulaşan 293 adet gemi siparişi aldı. Böylece, Japonya’nın aldığı sipariş tonajı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %127,8 artış gösterdi.

Bununla birlikte, Ekim ayında 731.210 gros ton ağırlığında 14 gemi ihraç etmiş olan Japonya, Kasım ayında toplam 841.231 gros ton ağırlığında 19 gemi ihraç etti.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık bazda %11,3 düşüşle 9,64 milyon gros ton ağırlığa sahip 205 gemi ihraç etti.