Japonya’ya verilen gemi siparişleri Eylül ayında düşüş gösterdi

Pazartesi, 18 Ekim 2021 09:57:40 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Eylül ayında bir önceki aya göre %23 düşüşle toplam ağırlığı 935.550 gros tona ulaşan ve 19 adedi yük gemisi, 2 adedi tanker ve biri diğer kategorisinde olan 22 gemi siparişi aldı. Ağustos ayında yeni gemi siparişleri 27 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk dokuz ayında, Japonya toplam ağırlığı 12,21 milyon gros tona ulaşan 248 adet gemi siparişi aldı. Böylece, Japonya’nın aldığı sipariş tonajı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %150,8 artış gösterdi.

Bununla birlikte, Ağustos ayında 1,04 milyon gros ton ağırlığında 19 gemi ihraç etmiş olan Japonya, Eylül ayında toplam 944.424 gros ton ağırlığında 15 gemi ihraç etti.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık bazda %14,5 düşüşle 8,07 milyon gros ton ağırlığa sahip 172 gemi ihraç etti.