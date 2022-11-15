Japonya’ya verilen gemi siparişleri Ekim ayında düştü

Salı, 15 Kasım 2022 10:33:28 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %58,3 düşüşle toplam ağırlığı 217,470 gros tona ulaşan ve yedi adedi yük gemisi ve üç adedi genel kargo gemisi olan 10 gemi siparişi aldı. Eylül ayında yeni gemi siparişleri 16 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk 10 ayında Japonya toplam ağırlığı 9,64 milyon gros tona ulaşan 224 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle Japonya’nın aldığı sipariş tonajı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %27,6 düşüş göstermiş oldu.

Bununla birlikte Eylül ayında 743.004 gros ton ağırlığında 16 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 746.274 gros ton ağırlığında 16 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %15,8 düşüşle 7,41 milyon gros ton ağırlığa sahip 152 gemi ihraç etti.